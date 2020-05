Arthur Aguiar quebra silêncio sobre fim do casamento com Mayra Cardi: 'deu sinais'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Arthur Aguiar se pronunciou sobre o fim do casamento com Mayra Cardi, anunciado pela coach e ex-BBB na manhã deste domingo (3). Em conversa com o colunista Leo Dias, do Uol, o ator e cantor atendeu à ligação muito abalado e disse: "Este é um momento muito difícil de tristeza e dor. É hora de olhar para dentro".

Chorando, ele revelou que o ponto final foi colocado no casório em uma conversa que aconteceu na última quarta-feira (29), e desde então vem tendo dias muito difíceis. "Ela deu sinais de que não estava feliz, mas eu não fui capaz de mudar. Talvez agora, na dor, eu seja capaz de mudar".

