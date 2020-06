Arthur Aguiar desmente Mayra Cardi e expõe ex: ‘Isso ela não fala’

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Arthur Aguiar fez um longo desabafo após ser acusado de cometer relacionamento abusivo com Mayra Cardi enquanto ainda estavam casados. O ator confirmou que traiu Mayra, mas nega ser abusador.

O ator confirma que foi ajudado financeiramente por Mayra, mas não do jeito que ela contou. Ele contou que enquanto não esteve atuando estava trabalhando na gestão da empresa de Mayra e que ficou desempregado cerca de 2 meses ao longo dos três anos de relacionamento. “Eu fui sustentado? Eu não tava trabalhando? Como? Não é verdade. Ela sabe que não é verdade. Eu posso não ter ganho o dinheiro que eu gostaria de ganhar, eu posso não ter trabalhado o quanto eu gostaria na minha área, mas o tempo que eu não tava trabalhando na minha área, eu tava trabalhando em outra area, mas eu tava trabalhando”.

Aguiar disse ainda não saber como a ex mudou de ideia a seu respeito tão rapidamente já que após a separação, Mayra fez vários elogios a ele. “Eu não entendo como depois de tanto tempo a opinião dela sobre mim mudou drasticamente e eu sai de um marido/pai maravilhoso para um abusador, um monstro abusador. Não faz sentido”, disse.

Ele desmentiu ainda que Mayra tenha quebrado os pontos da cesária por não ter ajuda dele no pós-parto. “Ela quebrou os pontos porque não respeita ordens médicas, nunca respeitou. Ela faz o que ela quer quando ela quer. Todo mundo sabe disso”. E rebateu não ser um bom pai: “Ela me proibiu de ver a minha filha, me proibiu de pegar as minhas roupas, as minhas coisas da casa onde a gente morava. Isso ela não falou”, disse.

“Agora abusador não, eu nunca fui. Nunca diminui ela, nunca impedir ela de fazer nada, nunca bati nela, nunca gritei com ela, nunca fiz, eu não fui esse cara para ela. Lógico que dentro de um relacionamento há erros e acertos. Eu assumo o que eu de fato fiz, mas o que eu não fiz não vou assumir”, continuou.

“Eu traí ela, traí. Me orgulho disso? Não, tenho vergonha me envergonho, me arrependo. Minha ficha só caiu quando a casa caiu. Eu sei a vergonha que eu sentir e sinto porque eu também me trai, mas abusador, não”.

Arthur disse ainda que acredita que Mayra lhe deu uma outra oportunidade após a traição por ter assumido o erro. “Foi o fato que eu nunca neguei, nunca tentei justificar nada. Eu assumi. Eu não fui homem quando eu fiz, mas fui homem para assumir (…). Se eu fui tão abusivo, que eu não fui, não sou e nunca vou ser. Logo depois que a gente se separou ela falou para todo mundo que não ia tirar a tatuagem com o meu nome do corpo dela? Se eu fui esse monstro abusador porque que vai manter uma tatuagem no corpo? Ou vai dizer que eu obriguei. Porque que ela manteve a nossa aliança no colar dela logo depois que a gente se separou? Porque ela fez questão da gente dormir na mesma cama? Ela disse há poucos dias que ela pediu para eu ir pro quarto de hóspedes, o que não é verdade, ela me pediu para sair de casa. Pra que dar uma entrevista que não é verdade. Se resolveu falar, tudo bem, mas fala a verdade. Quer falar sobre traição, fala, mas abusador não”.

Arthur ao final do vídeo diz que o tema relacionamento abusivo é muito sério que deve ser falado, mas falado da maneira correta e verdadeira. Nesse caso ele não aconteceu.