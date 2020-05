Mayra Cardi volta a falar sobre fim do casamento com Arthur Aguiar: 'sem brigas'

Carlos Almeida é o Coringa

Mayra Cardi, que anunciou recentemente a separação com o ator Arthur Aguiar, desabafou em suas redes sociais sobre o assunto.

“Gente, queria agradecer um monte de mensagem que a gente está recebendo. Mensagem não só no celular, mas no Instagram. Mas também eu tô vindo para fazer uma reflexão do como eu tô chocada com o mundo de merda que a gente tá vivendo”, disse nos stories do Instagram nesta segunda-feira (04).

A influencer também comentou sobre a separação de Whindersson Nunes e Luiza Sonza e os ataques gratuitos na internet. “Whindersson e a Luisa se separaram recentemente e a quantidade de comentários bizarros, maldosos, que existem! Que pena, cada um dá o que tem. Que pena que essas pessoas são tão pobres de espírito e sentimentos bons”, refletiu.

Em um dos momentos, Mayra mostra os pés de Arthur Aguiar para mostrar que não houve brigas no fim do relacionamento e que o ex-casal mantem uma amizade. “Uma das coisas que eu tenho visto bastante é umas piadinhas: os casais não estão se suportando na quarentena. Não tem absolutamente nada a ver com a quarentena e não se suportar. Acho que meu vídeo deixa bem claro isso, que a gente se dá super bem e, como vocês podem ver, ele está exatamente aqui”, disse. “A gente não tem dificuldade nenhuma, não houve briga em nenhum momento. É uma grande pena que as pessoas tenham essa mentalidade de que para separar tem que haver briga”, completou.