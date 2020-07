Zezé Di Camargo & Luciano lideram ranking de famosos que mais aparecem nos comerciais de TV

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se você acha que Zezé Di Camargo e Luciano estão presentes sempre que você liga a televisão, está mais do que certo. A dupla sertaneja não só aparece cantando seus sucessos em programas de auditório, mas também lidera o ranking de famosos com maior presença na hora do intervalo.

De acordo com análise da consultoria Controle da Concorrência, eles são os artistas que tiveram o maior número de inserções em comerciais de TV no primeiro semestre de 2020, à frente de Rodrigo Faro, Luciano Huck, Anitta e Neymar.

O levantamento, que é feito desde 2015, mostrou que durante esse período os irmãos apareceram em mais de 5.300 comerciais, todos da rede de móveis populares Marabraz, da qual são garotos-propaganda desde 1998.

A dupla lidera o ranking há 3 anos e nem mesmo a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus os fez perder a liderança.

À reportagem, Zezé Di Camargo afirmou que gosta muito de trabalhar com publicidade. "Sempre que somos chamados, gostamos de conhecer a fábrica ou onde tudo começou", afirmou. "Já fiz campanha para construtora de Santa Catarina e fui até o Sul conhecer as construções. Acabei comprando um apartamento. Acho que temos o dom também de garotos propagandas".

Já Luciano avalia que a relação com as marcas ultrapassa a transação comercial. "A parceria com uma marca é como um casamento", compara. "Você acredita e vive aquele amor. É muita honra ser garoto propaganda e dar resultados há mais de 25 anos."