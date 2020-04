Zezé Di Camargo doa máquina de R$ 1 milhão para hospital de campanha em SP

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo e o amigo Júlio Aidar se uniram para promover uma boa ação. Juntos, o artista e o empresário doam nesta sexta-feira (1º) uma máquina de usina portátil de reciclagem. O aparelho vai ajudar o hospital de campanha do Ibirapuera, em SP.

A máquina é avaliada em R$ 1 milhão e é importada. Ela serve para o tratamento do resíduo infectante hospitalar e de laboratórios, diretamente no local de geração do tal material. Ou seja: com a máquina não seria necessário o transporte dos resíduos hospitalares contaminados.

Os funcionários de empresas que lidam com resíduo hospitalar contaminado precisam redobrar a atenção por conta dos materiais para não correrem risco de contaminação.

"Fico curioso em saber como as autoridades ou ambientalistas estão tratando os resíduos hospitalares contaminados em seus municípios", diz Zezé Di Camargo.

O cantor também apresenta uma outra novidade: A primeira live da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. O show vai acontecer no próximo dia 10, às 16h, no Dia das Mães.