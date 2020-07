Zé Neto, dupla de Cristiano, se recupera bem do coronavírus: 'Mas não é fácil'

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Neto, dupla sertaneja de Cristiano, já está quase que totalmente recuperado do coronavírus. De acordo com a esposa dele, Natália Toscano, o artista segue sem sintomas, só que ele ainda não pode ficar próximo dela e dos filhos.

"Conversei com meu marido por telefone, por vídeo. Ele está ótimo. Os sintomas já passaram. Ele está esperando dar os 14 dias para repetir os exames para ver se está sem o vírus para poder voltar para casa. Graças a Deus a parte de saúde dele está 100%, já melhorou. Ele está pronto para voltar a ativa, voltar para casa", contou Natália que é influenciadora.

Porém, ela contou que os dias não têm sido fáceis, sobretudo pela saudade. "Muita gente falou que notou um olhar triste e cansado nos meus stories ultimamente. Realmente, estou muito cansada. A doença não é fácil, pegou de surpresa. Fiquei muito preocupada. Meu marido é minha base, meu alicerce, pai dos meus filhos, fico preocupada, sim, com a saúde dele", disse.

O cantor Zé Neto, 30, contraiu coronavírus no final de junho. De acordo com o produtor da dupla, Zé Neto procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.

"Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com covid, no pior estágio, sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", declarou o cantor em uma série de stories no Instagram.