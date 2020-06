YouTuber que comprou mansão para fazer vídeos anuncia live e desmente valor da casa

Sociedade precisa reagir à censura na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Camila Loures, 25, que comprou uma mansão, em Belo Horizonte, para fazer seus vídeos, anunciou uma live para o próximo sábado (6). Ela também desmentiu que o imóvel tenha sido comprado por R$ 6,5 milhões, valor que chamou a atenção de seus fãs nesta semana.

"A casa foi comprada no início do ano por um valor muito inferior", afirmou a assessoria de Camila, que acrescentou que "o motivo da mudança para um espaço maior é que a artista produz no local os conteúdos para o seu canal no YouTube, que já conta com 11 milhões de inscritos".

A própria Camila já tinha mostrado a mansão em suas redes sociais, quando revelou que ela seria uma "casa de gravações". "Aqui é onde vão acontecer todos os vídeos. A gente não se mudou. Lá, vai ser a nossa casa de morar, vamos continuar morando lá. Aqui é a casa de gravação", afirmou.

Quem ficou curioso para ver um pouquinho mais da nova casa, Camila anunciou uma live, que será transmitida direto de lá, no próximo sábado, às 13h, e será uma arraiá. Segundo ela, toda sua família participará, com brincadeiras típicas, como pescaria e danças. Ela ainda cantará seus hits "Bambolê" e "Tocar o Terror".

Apesar de negar que o imóvel tenha sido adquirido por R$ 6,5 milhões, a influenciadora não revelou o valor exato pago por ela.