Yahoo terá de pagar R$ 17,9 milhões à atriz Paula Burlamaqui

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa que opera o site Yahoo no Brasil tem dez dias para pagar uma multa de R$ 17,9 milhões à atriz Paula Burlamaqui, 53, pela não remoção de conteúdo indevido.

Segundo uma decisão da 46ª Vara Cível no Rio de Janeiro, divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, a empresa precisará cumprir a pena após utilizar cenas da atriz no filme "Procuradas" (2004) para insinuar que ela estaria drogada.

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (10), a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou que o processo ainda não foi despachado.

Antes de completar 53 anos, a atriz já afirmou não viver sem botox, e que faz até terapia para amenizar essa angústia. Em uma entrevista à Folha de S.Paulo, ela disse "enfrentar muitos fantasmas" por ser casada com um homem 12 anos mais novo."Meu marido é muito bonito, um árabe, morenão, e eu só pensava que estaria com 60 anos quando ele estivesse com 48... Ele no auge e eu uma vovozinha. Mas são fantasmas que temos que enfrentar. Ou você enfrenta e vive ou fica em casa fechadinha esperando a vida passar na sua frente", reflete ela, casada com o ator Edu Reyes.

Burlamaqui afirma que o assunto realmente lhe causa depressão. "Às vezes vejo rugas no meu pescoço que me dão angústias, uns pés de galinha... Eu ligo para a minha dermatologista dia sim, dia não e pergunto o que vamos fazer, e ela responde: 'Vamos procurar uma psicóloga para você trabalhar isso, porque só vai piorar'."

Coincidentemente, no ano passado Burlamaqui esteve no ar como a doutora Letícia na novela "Órfãos da Terra" (Globo), uma médica que se envolve com o jovem Benjamin (Filipe Bragança), de 18 anos.