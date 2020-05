Xuxa diz que não sonha em oficializar união, mas Sasha sim

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Martha Medeiros, estilista conhecida por ter celebridades como Beyoncé, Sofia Vergara, Gisele Bündchen, Ivete Sangalo e Xuxa como fãs de suas roupas rendadas promoveu uma live na noite desta sexta-feira (29) que contou com a participação da Rainha dos Baixinhos. Entre risos e brincadeiras, Medeiros revelou ter o sonho de desenhar e fazer o vestido de casamento de Xuxa, 57. A apresentadora, surpresa, respondeu que não pretendia se casar e revelou que sua filha Sasha, 21, sim, tem o casamento em seus planos.

"Para! Vestido de noiva? Só se for pra minha filha! A minha filha quer casar. E eu não estou forçando. Sasha veio falar há uns cinco, seis anos, quando ainda nem tinha namorado, que tinha vontade de casar. Eu não. Vamos focar na Sasha", disse Xuxa, que namora o ator e cantor Junno Andrade desde 2012. A afirmação vem dias após a apresentadora contar uma conversa curiosa que teve com a jovem.

No início de maio, em entrevista à Harper's Bazaar Brasil, Xuxa revelou que Sasha havia perguntado a ela quanto tempo demoraria para organizar uma festa de casamento. "Respondi que não fazia a mínima ideia e chutei entre seis meses e um ano e disse: 'vai conversar com alguém que casou, porque não tenho noção'", recomendou, deixando claro que casar é um desejo antigo da filha única, que assumiu em abril estar namorando com o cantor gospel João Figueiredo, melhor amigo dela.

Em outro ponto da live com Medeiros, Xuxa afirma que, embora entenda que envelhecer não seja algo simples para muitos, é bem resolvida em relação a isso. "É difícil envelhecer nas câmeras, criticam muito. Eu ouço muito as pessoas falando 'ela está muito velha. Olha as rugas'. E vai ter que olhar muito porque não vai sair daqui", brincou a apresentadora, aos risos.