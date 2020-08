Will Smith mostra dentes quebrados após jogar golfe com Jason Derulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Will Smith, 51, surpreendeu seus fãs ao publicar uma foto com alguns dentes quebrados nesta segunda-feira (10), ao lado do amigo e cantor Jason Derulo, 30, com quem ele jogou golfe no fim de semana.

"Tenho que parar de convidar o Jason Derulo", brincou Smith na legenda da foto no Instagram. O ator também compartilhou o vídeo do momento em que o cantor bateu com o taco no rosto do amigo, sem querer.

Sem qualquer sangue à mostra, muitos internautas acreditam que o momento não passa de uma brincadeira, e que o ator ainda esteja com os dentes intactos.

O próprio Derulo havia feito um vídeo semelhante há alguns meses, em que aparece com os dentes quebrados depois de tentar comer milho, e fazendo uma parada de mão na beira de uma piscina. Os dois artistas também haviam publicado outro vídeo juntos, em tom de brincadeira, na mesma rede social.