Will Smith cria nova versão de 'Um Maluco no Pedaço' e conversa com plataformas, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que um versão atualizada do seriado "Um Maluco no Pedaço" pode sair do papel. De acordo com o site The Hollywood Reporter, Will Smith, 51, o astro principal da franquia, já está há um ano trabalhando em uma nova leva de episódios.

A partir de agora, ele estaria em conversas com plataformas de streaming para a compra dos direitos. Netflix e HBO foram duas das escolhidas para o páreo.

Os rumores de que isso de fato poderia acontecer se reforçaram após um trailer de como estariam os personagens nos dias de hoje surgiu na internet.

Em abril, Smith aproveitou o momento de quarentena para apresentar no Snapchat seu próprio programa de lives (transmissões ao vivo) intitulado "Will at home".

Em um dos episódios, Smith reuniu o elenco da série de sucesso "Um Maluco no Pedaço", da qual fez parte no início dos anos 1990. Além do ator, participaram Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Reid e Jazzy Jeff.

Nostálgico, Smith compartilhou em seu Instagram o momento único com os antigos colegas de trabalho e aqueceu o coração dos fãs. "Faz 30 anos desde que o primeiro episódio de 'Um Maluco no Pedaço' foi ao ar", escreveu o ator.

Em 2019, ele fez o lançamento de uma marca de roupas inspirada em seu personagem do seriado. Com o nome de "Bel-Air Athletics", a marca foi descrita como "fundamentada na rebelião e na individualidade que o personagem de Will incorporou ao programa", segundo um comunicado publicado pelo canal norte-americano CNN.