Whindersson Nunes reclama de nunca receber um 'oi' de Gisele, e ela responde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tudo o que o comediante Whindersson Nunes, 25, queria era receber um "oi" de Gisele Bündchen, 40. Tanto que em recente vídeo publicado por ele no YouTube a reclamação era justamente essa. "Gisele fala oito línguas, mas nunca falou comigo".

Porém, tudo mudou. A modelo mais famosa do mundo fez questão de ir ao Instagram de Whindersson para deixar uma mensagem especial. "Oi, Whindersson", postou ela com um emoji de uma carinha feliz.

A atitude levou o humorista à loucura. Além de repercutir o fato com os seguidores, foi ao Twitter com o print da mensagem. "Maisa, você que é educada me ajude", disse ele ao convocar a apresentadora do SBT para ajudá-lo a entender a interação.

O humorista e influenciador digital afirmou recentemente que vai construir dois teatros no Piauí, um em Palmeira do Piauí, sua cidade natal, e outro na capital do estado. Ele explicou que usará materiais de outros teatros demolidos ou abandonados para a construção dos novos.

"É com muita emoção que eu vou anunciar um dos meus sonhos sendo realizados. Vou construir dois teatros no Piauí, um na minha cidade (cem lugares) e um na capital (700 lugares). Comediantes de primeira viagem poderão se apresentar de graça pela primeira vez", disse Nunes, em seu perfil no Twitter.