The Weeknd dá a entender que Usher copiou seu estilo musical e causa desconforto

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que o clima está pesado entre os cantores de pop The Weeknd e Usher. Em entrevista à revista Variety, da qual foi capa este mês, Weeknd deu a entender que o colega o copiou e se disse com raiva.

Ao falar sobre o disco House of Balloons, de 2011, ele disse que Usher teria copiado o seu estilo ao produzir a música "Climax".

"O House of Baloons literalmente mudou a música pop ao meu ver. Eu escutei 'Climax', aquela música do Usher de 2012, e pensei: 'Caramba, isso é uma música do Weeknd'. Foi muito lisonjeador, e eu sabia que estava fazendo algo certo, mas também fiquei com raiva. Mas quanto mais velho fiquei, percebi que isso era uma coisa boa", disse ele à publicação.

Procurado pelo periódico, Usher se negou a comentar o assunto.

Ambos já tiveram um desentendimento em 2016. Na época, The Weeknd teve de ir a público se desculpar por conta de um comentário que ele fez ao dizer que Weeknd era o artista com maior número de prêmios da Billboard. Mas o topo era de Usher naquele momento.