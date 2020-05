Wanessa Camargo canta hits em seu primeiro show virtual em seu canal no YouTube

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aproveitando a onda de shows online, Wanessa Camargo fará sua primeira live neste domingo (3), às 20h, em seu canal oficial no YouTube. A artista anunciou que o show será intimista e prometeu cantar seus principais sucessos, como "O Amor Não Deixa", "Tanta Saudade" e "Apaixonada por Você".

"Estamos preparando uma experiência digna para o público, mas tomando todos os cuidados necessários. Terei dois músicos comigo. Quero passar a impressão de que estou tocando na sala da pessoa", disse Wanessa. A escolha do repertório contou com uma ajuda especial, do público. "Fiz uma enquete nas minhas redes sociais e depois selecionei as mais votadas e pedidas", comenta.

Wanessa afirma que durante o show também fará um anúncio para seus fãs, que aguardam seus próximos lançamentos. "Tem uma surpresa chegando em meio a tudo isso. Os projetos foram repensados, mas vamos lançar algo pensado com muito carinho para o público."

A artista ressalta que fará, na apresentação, uma ação solidária para ajudar no combate ao novo coronavírus -ela pedirá doações, em uma parceria com a empresa PicPay, e o valor arrecadado será doado integralmente para instituições e famílias vítimas da Covid-19.

Ainda em quarentena pela pandemia, a cantora fala sobre o processo de adaptação que enfrenta no cotidiano, mas valoriza a maior proximidade com a família. "Tem sido um desafio enriquecedor. Estamos todos aprendendo juntos. Estou em casa com meu esposo, as crianças e duas funcionárias que moram com a gente. Acho que nunca tivemos uma conexão tão forte como família. Saudades eu sinto dos palcos, do público, mas entendi que é um momento de olharmos para o próximo com mais atenção", diz Wanessa.

Prestes a completar 20 anos de carreira, a artista de 37 anos se mostra com a mesma vitalidade de quando explodiu no cenário nacional como um ídolo adolescente. "Estou vivendo uma das fases mais gostosas da minha carreira, onde meu foco é cantar aquilo que escrevo, de jogar para fora os meus pensamentos e sentimentos. Olhar para esses 20 anos e ver por tudo que já passamos juntos é incrível. É um novo ciclo que pretendo cantar com muito carinho."