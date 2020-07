The Voice Brasil retorna à Globo sem Ivete Sangalo e com Carlinhos Brown

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo acaba de confirmar a 9º temporada do The Voice Brasil nesta quarta-feira (29). Segundo a emissora, o programa de competição musical ainda está na fase de desenvolvimento e ainda não tem data prevista de estreia.

A nova temporada do The Voice Brasil vai contar com uma novidade e tanto. Ivete Sangalo deixará o time de jurados após três anos consecutivos. Com sua cadeira vaga, Carlinhos Brown voltará no papel de técnico ao lado de Michel Teló, Iza e Lulu Santos. Brown volta ao The Voice depois de uma temporada apenas na versão 'Kids' do programa.

"Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida. E tranquila, porque sei que Brown vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre. Vai ser mais uma edição linda, podem esperar", garante a cantora baiana.

A última edição do The Voice Brasil teve como campeão o cantor paulistano Tony Gordon do time de Teló. Também foi a estreia da cantora Iza no time de técnicos, ela substituiu o cantor Carlinhos Brown que foi para o The Voice Kids 2020 ao lado das cantoras Simone e Simaria, e Claudia Leitte.

A Globo decidiu suspender os shows ao vivo do The Voice Kids em virtude do avanço da Covid-19 em meados de março deste ano. Em nota, a emissora ainda estuda como será a volta do The Voice Brasil em meio a pandemia.

"Assim como os programas que já retornaram aos Estúdios Globo, a nova temporada do 'The Voice Brasil' está sendo desenvolvida com todos os cuidados previstos no Protocolo de Segurança da Globo."