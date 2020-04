Viúva de MC Dumel recebe alta hospitalar após se curar do coronavírus

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andreza Bacelar, 22, viúva do funkeiro MC Dumel, 28, recebeu alta neste domingo (19) do Hospital Couto Maia, em Salvador, após ter se curado do coronavírus. "Hoje estou indo para casa, mas não para a nossa, vou para a casa da nossa família, para ser cuidada, amada, e viver meu luto. O meu sonho era sairmos daqui de mãos dadas, curados, e irmos pra nossa casinha, que planejamos com tanto amor, mas infelizmente esse não foi o plano de Deus", escreveu a jovem.

Ela agradece ao marido e fala que seguirá em frente pelo filho do casal, Benjamin, de quatro anos, e pelas famílias de ambos. "Obrigada por ter me dado força, obrigada por ter mandado aquela mensagem do céu. É por você, pelo nosso filho, pelas nossas famílias que eu estou de pé, e graças a Deus, curada! Te amo muito e sei que você está ao nosso lado", emocionou-se.

MC Dumel, morreu na noite desta quinta-feira (16) vítima do coronavírus. A informação foi confirmada pelo assessor do músico. Ele havia recebido resultado positivo para a Covid-19 no domingo (12). O carioca ficou internado na UTI do mesmo hospital que a mulher na capital baiana, desde a última sexta (10), e precisou ser sedado, segundo informou a T-Music Brasil Produções.

Bacellar e o músico haviam chegado à Bahia, recentemente, vindos do Rio de Janeiro, onde o funkeiro estava a trabalho, e apresentaram sintomas de gripe e febre alta durante cinco dias.

Na quinta-feira (9), com a piora do quadro de febre e falta de ar, Dumel foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria e colocado em isolamento. Na manhã de sexta (10), foi transferido para UTI e, na noite do mesmo dia, para o Hospital Couto Maia, em Salvador, onde não resistiu.

MC Dumel não tinha nenhuma doença preexistente, como hipertensão ou diabetes.