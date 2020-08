Violão de Elvis Presley é leiloado por R$ 7 milhões e bate recorde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fã com bastante grana angariou pela bagatela de US$ 1,32 milhões, o que equivale a mais de R$ 7 milhões, o violão usado pelo rei do rock Elvis Presley entre os anos de 1954 e 1956. As informações são do site TMZ.

O violão ajudou Elvis nas gravações de diversos hits da época no Sun Studios, em Memphis (EUA), dentre eles "That's Alright (Mama)", "Blue Moon of Kentucky" e "Good Rockin 'Tonight".

O modelo é um Martin D-18 de 1942. Esse valor é um recorde mundial das recordações mais caras de Elvis Presley já vendidas.

Elvis comprou o instrumento, segundo o site, na OK Houck's Piano Store em Memphis. Para colocar a sua marca no violão, Presley o decorou com letras adesivas de metal soletrando "ELVIS". Hoje, o violão está faltando o "S."

No mesmo leilão foram vendidos os tênis de Michael Jordan, da temporada 1985-86 no basquete. O par foi vendido por US$ 474.696, também um recorde, o que equivale a mais de R$ 2,5 milhões.

HOMENAGEM AO ÍDOLO

E por falar no rei, Kjell Henning Bjornestad, 52, um imitador norueguês de Elvis Presley, quebrou um recorde mundial numa manhã de julho, em Oslo, ao cantar músicas do rei por mais de 50 horas em uma maratona musical transmitida ao vivo pela Internet.

Em 50 horas, 50 minutos e 50 segundos, "Kjell Elvis" --nome artístico de Kjell Henning Bjornestad-- pulverizou em mais de sete horas o recorde anterior, aprovado pelo Guinness World Records. Por 16 anos, esse recorde foi do alemão Thomas "Curtis" Gäthje.