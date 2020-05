Vinícius D'Black anuncia que está separado de Nadja Pessoa após dez anos de união

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinícius D'Black, 35, e Nadja Pessoa, 31, estão separados. O músico usou seu Instagram, na tarde deste sábado (30), para se justificar com os fãs que vinham perguntando sobre o casal. "Peço desculpas por não ter respondido a essas perguntas que eram constantes em tudo o que estava fazendo. Tive que ignorar em certo momento, mas era algo que eu precisava resolver, algo muito pessoal. Eu me separei, eu que quis me separar, cheguei a um ponto em que não quis mais o relacionamento".

Além de um vídeo, o cantor escreveu uma grande postagem na rede social. "Não foram dez dias foram dez anos de momentos inesquecíveis, dias felizes e dias difíceis, risos e lágrimas, vitórias e derrotas.

Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tomaram o coração e transformaram nossas vidas para sempre. No dia 21/05 [...] foi a última vez que tive contato pessoal com Nadja e graças a Deus ela estava bem e desde então estou no RJ com meus pais", desabafou D'Black.

O cantor afirma que a decisão não foi fácil, mas é irreversível. "Agradeço a Deus por tudo e peço que abençoe a Nadja em todos os seus passos", escreveu o artista, que se mostrou grato o tempo inteiro ao apoio que recebeu dos fãs em sua trajetória e também agora.

Nadja Pessoa não se pronunciou sobre o assunto, mas os administradores das redes sociais da influenciadora digital postaram mensagem sobre o estado de saúde dela. "Vocês sabem que ela está passando por uma forte crise de depressão há alguns meses. Orem por ela", dizia uma das postagens, que anunciava que Nadja estaria sumida.

Nadja e D'Black participaram juntos da terceira edição do Power Couple (RecordTV), da qual foram eliminados. No ano passado, o cantor foi o vencedor da quinta temporada do Dancing Brasil (RecordTV), levando o prêmio de R$ 500 mil. Ele já tinha participado também do The Voice (Globo), sendo um dos finalistas da edição que foi ao ar em 2017. Já Nadja participou de A Fazenda 10, reality do qual foi expulsa, por chutar o pé de Caíque, quando ele os colocou em cima de sua cama para impedi-la de sair do local.