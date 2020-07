Villa Country completa 18 anos com show online de diferentes gerações do sertanejo

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa de shows Villa Country fará uma apresentação virtual com diferentes gerações do sertanejo para celebrar o aniversário de 18 anos do local, que funciona na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Participarão do show Rionegro e Solimões, Diego e Arnaldo e a cantora Yasmin Santos, 22.

O evento acontecerá no próximo sábado (18), às 19h, e será transmitido pelos canais oficiais dos artistas e do Villa Country, reunindo a primeira dupla a pisar no palco da casa, em 2002, com artistas mais recentes do sertanejo: Diego e Arnaldo, que estão na estrada desde 2015, e Yasmin Santos, que lançou seu primeiro single em 2018.

"Tenho 20 anos e nem no melhor dos meus sonhos imaginei cantar parabéns para a casa que sempre foi para mim uma meta, porque cantar no Villa Country é um dos primeiros passos para consolidar uma carreira", afirma Yasmin Santos. "Sabe a sensação de ganhar presente de aniversário dos outros?", brincam Diego e Arnaldo.