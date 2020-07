'Vida não é justa', diz ex-marido de Naya Rivera em homenagem à atriz

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ryan Dorsey, 37, que foi casado com Naya Rivera entre 2014 e 2018, se pronunciou publicamente pela primeira vez, na noite deste sábado (25), sobre a morte da atriz, cujo corpo foi encontrado no lago Piru na Califórnia (EUA) no último dia 13 de julho.

"Isso é tão injusto... não há palavras suficientes para expressar o buraco deixado no coração de todos. Não acredito que isso é real agora. Não sei se vou acreditar. Você estava aqui... Estávamos lá, nadando com Josey, alguns dias antes. A vida simplesmente não é justa. Não sei o que dizer", escreveu Dorsey em um longo texto publicado em seu Instagram, junto a uma foto de Rivera com o filho do casal, Josey.

O ator diz ser grato pela jornada que os dois tiveram juntos, que os rendeu "o menino mais doce e gentil". "Lembro-me de que às vezes você se aborrecia comigo: 'Ryan, você pode parar de fazer snapchats'. Haha Fico feliz por não ter escutado você, porque tenho centenas e provavelmente milhares de fotos e vídeos que Josey terá para sempre, e saberá que sua mãe o amava mais que a vida, e como nos divertimos juntos enquanto ele crescia".

Ele também disse que uma parte de Rivera sempre estará com eles, e que ambos sentem falta dela e a amam. Por fim, ele agradeceu às pessoas que procuraram dar apoio a ele.

"Vou apenas dizer, fechando, seja gentil consigo mesmo, seja gentil com os outros, perdoe... esqueça... não guarde ressentimentos... se você não tem nada bom para dizer, talvez tente não dizer nada. Há paz no silêncio. O tempo na Terra é precioso e você nunca sabe... você nunca sabe o que pode acontecer. Mantenha seus entes queridos próximos e aprecie os momentos que tiver com aqueles de quem gosta".

O corpo de Naya Rivera foi encontrado exatamente no mesmo dia em que o ator Cory Monteith, também conhecido pelo seu trabalho na série "Glee" (2009-2015), morreu há sete anos. A triste coincidência das datas foi lembrada por fãs no Twitter. Na série, Rivera fez o papel de Santana Lopez.

A atriz estava desaparecida há cinco dias, após pular de um barco alugado por ela nas águas do lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia (EUA). O filho da atriz, Josey, foi encontrado sozinho no barco no dia 8 de julho, e está bem.

Josey estava com colete salva-vidas. Um segundo colete, de tamanho adulto e que provavelmente era o que a atriz deveria estar usando, também foi achado na embarcação.

O lago Piru (que na verdade é um açude) fica dentro de uma reserva natural. Apesar de belo, ele tem uma história de diversos afogamentos ao longo dos anos, porque a região tem ventos fortes e águas profundas, de até 50 metros. Segundo o Los Angeles Times, entre 1994 e 2000, pelo menos 7 pessoas se afogaram nele.

Já a Guarda Costeira afirma que, só no ano passado, foram registrados 4.168 acidentes com barcos nos Estados Unidos. Os afogamentos foram os que causaram mais mortes, abrangendo 79% de todos os óbitos registrados em barcos. Desses, 86% estavam alegadamente sem colete salva-vidas.