Veja os números da Mega-Sena de R$ 80 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sábado (9), o concurso número 2.260 da Mega-Sena, com prêmio acumulado em R$ 80 milhões.

Confira os números sorteados: 12 - 14 - 34- 35 - 37 - 47.

O banco divulgará ainda hoje se há vencedores ou se o prêmio vai acumula para o próximo sorteio, na quarta-feira (13).

Como apostar Para participar do sorteio, explica a Caixa, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar também que o sistema escolha os números e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para jogar pelo site Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Aposta A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.