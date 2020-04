Veja horários das lives do Lollapalooza, Péricles, Pedro Sampaio, Turma do Pagode e outros

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A live de Marília Mendonça na noite desta quarta-feira (8) atraiu cerca de 3 milhões de usuários ,que, em suas casas e junto com a família, acompanharam gratuitamente algumas das canções de maior sucesso na música sertaneja.

O show via YouTube segue os passos dos de Jorge e Matheus, Gusttavo Lima e outros artistas que têm incentivado que seus fãs fiquem em casa durante a pandemia do novo coronavírus.

Os próximos shows já foram anunciados: nesta quinta-feira (9), às 20h, o DJ e cantor Pedro Sampaio fará a sua live de quarentena tocando sucessos como "Sentadão". No mesmo horário, o cantor Péricles, ex-integrante do Exaltasamba, fará o seu show online via YouTube. Ainda disputa o horário Jonas Esticado, que cantará sucessos do forró.

Também nesta quinta, mas às 21h, Bruno e Marrone farão sua live no YouTube e já abriram suas redes sociais para fãs pedirem músicas. A renda obtida com a live será doada para instituições de caridade.

Já no sábado (11), o festival Lollapalooza promete shows de artistas nacionais, após ter sua realização adiada de abril para dezembro por conta da pandemia. No mesmo dia, às 18h, se apresenta Pricila Senna. Gusttavo Lima ainda fará uma nova live, o horário das 20h.

No domingo (12), é a vez da Turma do Pagode se apresentar via YouTube, ao vivo, a partir das 16h. Em seguida, às 20h, Zé Neto e Cristiano se apresentam com os maiores sucessos de seus dez anos de carreira.