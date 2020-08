Último episódio do De Férias com o Ex terá Matuê e pedido de casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último episódio do reality De Férias com o Ex, que vai ao ar pela MTV e Amazon Prime Video nesta quinta-feira (6), às 22h, será marcado pelo show do rapper Matuê. Além de se apresentar, o artista conhecerá os cômodos da casa e conversará com o elenco do reality.

A season finale também contará com uma dinâmica inédita, que terá um álbum de fotos de todos os participantes -e Rebecca e Arthur são os nomes mais citados para serem excluídos das recordações destas férias.

Alguns participantes também desfrutarão de um passeio, enquanto, na casa, Bárbara chama Camilla para conversar e as duas acertam suas desavenças.

Jéssica e Arthur vão usufruir da última suíte máster da temporada. O tablet do terror ainda garante um encontro só para os casais Mayara e Natan, e Mina e Caio. Durante o passeio, Mayara se declara para Natan e faz o primeiro pedido de casamento da história do programa. Já Leo e Matheus firmam um namoro, com pedido de Leo em frente às câmeras.

"Eu expandi minha forma de amar. Eu aprendi a amar de uma maneira muito mais livre do que eu sabia, e isso foi uma aula incrível pra mim", diz Igor no jantar final.

A partir das 23h, após a exibição do programa, Matheus Mazzafera entrevista Camilla, Flavia, Jarlles, Hadad, Novinho e Rafa Vieira em uma última live, transmitida ao vivo pelo Twitter, Facebook, Instagram e Youtube da MTV Brasil. A intenção é responder às perguntas da audiência neste último encontro.