Túlio Maravilha celebra 20 anos de casamento e anuncia live sobre segredos do seu amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, 51, usou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para celebrar os 20 anos de casamento com a mulher, Cristiane Maravilha, e aproveitou para anunciar uma live para contar o segredo "desse amor, dessa paixão, dessa fidelidade".

Cristiane também participará da live. Ela afirmou, em seu perfil no Instagram, que é mais apaixonada por Túlio hoje do que no início do casamento. "No início tudo era coisa sofrida, tinha ciumeira, hoje tem mais conquista", afirmou ela antes de repetir o beijaço, que ele havia postado na segunda (29).

O beijo dos dois já tinha inclusive viralizado no Twitter: "Acho que o primeiro beijo após quarentena eu vou estar beijando igual o Túlio", brincou uma internauta. "Misericórdia, eu só queria desver esse beijo do Túlio Maravilha", comentou mais um. "Traumatizada até agora de ver aquele vídeo de beijo", disse outra.

Túlio participou no ano passado do reality A Fazenda (Record), mas acabou eliminado na reta final do programa. Na ocasião, ele virou notícia por ter tido seu cachê bloqueado por ordem judicial para pagar uma dívida trabalhista, que estava em R$ 131 mil na ocasião.

A live do casal está marcada para esta terça-feira (30), às 19h30, no Instagram do ex-jogador.