Travis Scott fará shows e lançará música inédita dentro do jogo 'Fortnite'

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Travis Scott, 27, foi convidado pela Epic Games a fazer uma "live interativa" para os jogadores do game "Fortnite". Com apresentações do dia 23 a 25 de abril, o artista garantiu que lançará uma música inédita em sua performance online no jogo do estilo Battle Royale.

Segundo a desenvolvedora, durante os shows não haverá luta alguma entre os jogadores, "apenas uma grande festa na área do mapa do jogo designada para o show".

Haverá um horário para cada servidor ao redor do mundo, e as portas se abrem 30 minutos antes do show, sem bloqueio por localização. Nas Américas, os shows ocorrem nesta quinta-feira (23), às 20h, e sábado (25), às 19h.

Além disso, desde esta terça-feira (21), qualquer jogador pode ter acesso à skin de Travis Scott no jogo. Os que participarem do show ainda receberão itens exclusivos: a Asa-delta Astroworld Cyclone, utilizada para "cair" no mapa no início de cada partida, e duas telas de carregamento, que funcionam como telas de fundo enquanto o jogo procura uma nova partida.

Esta não é a primeira vez que o jogo recebe um show desta forma. Em 2019, o DJ Marshmello fez uma apresentação no "Fortnite" que juntou mais de 78 milhões de usuários simultâneos.