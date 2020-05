Tom Hanks e Rita Wilson celebram 32 anos de casamento

O governo do Amazonas à beira do abismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Tom Hanks, 63, e Rita Wilson, 63, estão comemorando 30 anos de casamento. Ambos subiram ao altar no dia 30 de abril de 1988.

Em publicação nas redes sociais, Wilson fez uma declaração de amor e projetou o futuro ao lado do amado. "32 anos com esse cara! Feliz aniversário, meu amor. Vamos mais 32 [anos] e mais alguns", escreveu ela em imagem em frente a uma montanha russa.

O casal de atores doou sangue na última semana para colaborar no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Eles foram umas das primeiras celebridades de Hollywood a terem resultado positivo para a doença.

O diagnóstico foi feito no início de março, quando os dois estavam na Austrália, onde Hanks gravava sua participação na cinebiografia de Elvis Presley. Os dois tiveram sintomas e precisaram cumprir uma quarentena de 14 dias, antes de serem declarados curados e poderem retornar a Los Angeles, nos EUA.

Eles voltaram para os Estados Unidos no final de março após cumprirem quarentena na Austrália. Segundo o site Page Six, na época o ator foi visto fazendo uma dança de comemoração depois que o avião pousou no aeroporto de Los Angeles. Eles voltaram em um jato particular.