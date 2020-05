Tom Brady rasga calça durante partida de golfe e arrecada R$ 550 mil em única tacada

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um encontro de estrelas do esporte, entre elas Tom Brady, 42, arrecadou U$S 20 milhões (R$ 109 milhões) que serão doados a pessoas atingidas pela pandemia do coronavírus. A edição do The Match: Campeões pela Caridade, evento de golfe que reúne celebridades criado em 2018, aconteceu no último domingo (24).

Apesar de não ter levado a melhor com a sua dupla, o golfista Phil Mickelson, Tom Brady chamou atenção ao conseguir 100 mil dólares (R$ 550 mil) em uma única tacada. A doação foi feita pelo golfista Brooks Koepka.

Brady também virou assunto nas redes sociais após o vídeo da sua calça rasgar -no momento da tacada- viralizar na internet. O marido de Gisele Bündchen brincou dizendo que na próxima vez "vai usar calças específicas para a partida."

Recém contratado pelo Tampa Bay Buccaneers após 20 temporadas no New England Patriots, Tom Brady ainda não estreou pelo novo clube.

Recentemente o astro do futebol americano foi flagrado se exercitando em um parque fechado devido ao novo coronavírus e precisou deixar o local.

Segundo a prefeita de Tampa, Jane Castor, o quarterback foi visto por uma patrulha quando se exercitava sozinho em um dos parques da cidade, que estão fechados como medida de combate à propagação da Covid-19.