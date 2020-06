Tirullipa faz do sogro uma celebridade ao montá-lo de mulher e viralizar na quarentena

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quarentena. Isolamento social. Em um momento em que as pessoas estão com restrição para pode sair de casa e sem muitas opções para diversão, o humorista Everson de Brito Silva, o Tirullipa, 35, teve uma ideia: vestir o sogro de 71 anos de mulher em situações engraçadas para alegrar as pessoas? E deu certo.

"Sempre fiz paródias e por causa delas comecei a fazer muitos shows. De um tempo para cá, comecei a deixar de lado as redes sociais para focar apenas no trabalho presencial. E aí chegou a quarentena. Meus shows pararam, minha turnê nem começou e eu tive de me virar. Foi quando peguei meu sogro para cristo", diverte-se Tirullipa.

O comediante mantém uma rotina de disponibilizar em suas redes sociais pelo menos três vídeos de humor por dia, com a ajuda do sogro, o comerciante cearense Francisco Lemos, 71, que virou uma celebridade. Agora, ele é conhecido como Leôncio por causa do grande bigode.

Com o retorno de produção de conteúdo nas redes sociais, Tirullipa viu o número de seguidores também deslanchar, com acréscimo de mais de 5 milhões de pessoas somados os perfis no Instagram e YouTube -são quase 19 milhões no Instagram e 15 milhões em seu canal no YouTube. Mas para isso acontecer ele teve de reformular o seu jeito de fazer rir.

As brincadeiras se multiplicaram com Seu Leôncio. Tirullipa passou a fazer esquetes curtas de humor, vestir o sogro de mulher, de peruca e batom, e a fazer pegadinhas. "Hoje a galera já sabe que tem um vídeo de manhã, um de tarde e outro de noite. E quando ele não aparece o povo reclama. No começo, ele não curtia a ideia, mas eu disse que ele viraria uma pessoa conhecida e que até uma graninha poderia ganhar com essa exposição. Hoje é ele quem me acorda às 8h querendo gravar. Está todo blogueirinho", diz.

Foi criado um perfil para Seu Leôncio (@coisasdoleoncio) no Instagram que mais de 340 mil seguidores. Agora ele é reconhecido pelas pessoas, faz propagandas online e até Tom Cavalcante já pregou pegadinha por telefone com ele.

A parceria de Tirullipa com o sogro funciona porque os dois estão morando juntos - Francisco Lemos é do grupo de risco e, além da idade, é transplantado há quase 30 anos. O comediante diz que foi por acaso que ambos acabaram morando na mesma casa durante a quarentena.

"Iríamos passar férias juntos em março, viajaríamos para a Europa, mas não conseguimos ir por causa do coronavírus. Fomos para Jericoacoara (CE), mas lá também estava difícil por causa da Covid-19, e voltamos para a minha casa e não deixamos ele sair mais."

Nas esquetes, Tirullipa e o sogro brincam sobre muitas coisas, mas, sobretudo, sobre a pandemia e a mudança de vida que vemos hoje. A maior preocupação do comediante, diz ele, é não passar do ponto e não levar ao público uma mensagem distorcida sobre a importância do uso da máscara e do isolamento. "Piada é algo factual. Vou muito pela vibe, e agora é a quarentena. Falo o que o povo quer ouvir", diz.

Um das esquetes é a ida até a rua para jogar o lixo, algo que acaba por se tornar um evento. "Escolhi a melhor roupa para isso e virou piada", afirma. Em outra, Seu Leôncio quer sair de casa e leva uma bronca de Tirullipa.

SONHOS, PROJETOS E POLÍTICA

Engana-se quem pensa que Tirullipa já está com a vida ganha e não tem mais sonhos a realizar. Ele afirma que há muita coisa engatilhada para acontecer após a pandemia do novo coronavírus. "Em breve teremos um projeto com Tom Cavalcante no Multishow. Ainda não posso revelar, mas a galera vai curtir demais", diz o comediante, ao mencionar que o filme do Tirullipa deve entrar em fase de produção -o processo ainda está no começo.

Desde que começou a fazer humor em rede nacional, Tirullipa se apresenta em programas de televisão e, essas idas recorrentes aos estúdios e o carinho pelo universo televisivo, despertaram em Tirullipa o desejo de ter sua própria atração. Mas isso mudou depois de ele entrar para "Os Roni", do Multishow, em que atua com o amigo Whindersson Nunes, que recentemente anunciou que dará o nome de Tirullipa em dos dois teatros que construirá no Piauí.

"Hoje a gente já não quer tanta responsabilidade nas costas. Já tive propostas desse tipo, mas estou bem. O foco é manter meus shows, trabalho no cinema e nas redes sociais. Não quero me matar de trabalhar."

Tirullipa afirma que seguiu os passos do pai, o comediante e hoje político Tiririca, 57, no humor, e que não pretende ir para política. "Já me convidaram para ser vereador, deputado, mas não é para mim. Não me vejo metido em política. Meu próprio pai já perguntou se ele sair se eu assumiria e eu neguei."

O comediante diz que Tiririca, deputado federal pelo PL reeleito para o seu terceiro mandato em 2018, também já esteve desgostoso no cargo e quis sair várias vezes. "Ele não queria nem entrar, mas minha avó insistiu. Ele entrou achando que iria perder e ganhou. A galera lá na Câmara não deixa ele fazer nada. Ele nunca gostou de lá, um cara só não consegue mudar as coisas. Ele já tem dez anos de política, nunca faltou a uma seção e aprovou alguns projetos com muito custo. É difícil ser o meu pai", conclui.