TikTok realizará lives de K-POP para arrecadar fundos para afetados pela Covid-19

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de K-POP vão ter um conteúdo especial no aplicativo TikTok nos próximos dias 25 e 27 de maio. Isso porque a plataforma acaba de anunciar que realizará uma série de lives com artistas do gênero musical para arrecadar fundos para os mais afetados pelo coronavírus.

O primeiro festival de música ao vivo em formato vertical, "TikTok Stage Live From Seoul", vai reunir mais de 20 ídolos do K-POP, incluindo Jay Park, Zico, Monsta X, iKon, AKMU, entre outros. O evento virtual acontecerá na próxima segunda (25) às 5h, e quarta-feira (27) às 8h no horário de Brasília.

A série de lives repleta de estrelas da Coreia do Sul estará disponível no aplicativo para todos os usuários brasileiros e do mundo, e tem como principal objetivo conseguir uma boa quantia para doação para os desfavorecidos em meio a pandemia.

Segundo a plataforma, cada espectador que sintonizar no aplicativo doará US$ 0,50 (cerca de R$ 2,79).

"No momento, estamos comprometidos em conectar nossa comunidade e fãs a esses grupos incrivelmente talentosos, enquanto fazemos nossa parte para ajudar nos esforços de assistência a Covid-19", afirmou Bernardo Bassin, gerente de Parcerias com Artistas e Música do TikTok Brasil.