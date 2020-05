Tiago Ramos e mãe de Neymar terminam o namoro, diz site

Coronavirus e sexo nas favelas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o romance entre o jogador e modelo Tiago Ramos, 23, e Nadine Gonçalves, 52, mãe de Neymar, 28. A informação é do site do jornal Extra.

De acordo com a publicação, o motivo para o fim do romance teria sido uma pressão por parte da família de Nadine. Parentes não queriam que ela tivesse mais envolvimento com o rapaz após muitas polêmicas em torno do nome dele.

Tiago e Nadine assumiram a relação no dia 11 de abril quando publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance.

Só que a partir disso muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno de Tiago. Ele já fez parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa. Ele também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet.

RELEMBRE

O modelo teve uma noite de amor com uma empregada doméstica na casa de seu ex-empresário, revelou Abdias Melo. "Ele gosta de mulheres mais velhas, sempre gostou e não curtia novinhas, dizia que poderia até ficar, mas evitava. Inclusive, na minha casa, ele transou com uma mulher de 53 anos que era uma empregada doméstica", contou.

Tiago já foi alvo de ofertas de pessoas ricas que queriam uma noite de prazer. "Já teve pessoas influentes que ofereceram R$ 30 mil para sair com ele. Ele não respondia ninguém e não dava ousadia para as pessoas, então vinham até mim, empresários milionários. Eu mostrava para ele a situação e ele ria e não topava."

Em abril, Ramos teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.

Sobre relacionamentos com homens, ele também já teria tido um com o humorista Carlinhos Maia em uma fase em que ele estava separado do atual marido. Ramos também teria tido um romance com o próprio cozinheiro de Neymar e com um assessor de imprensa, além de um trisal com outros dois homens.

Aos 18 anos, Ramos já mostrava que gostava de mulheres mais maduras. Isso porque ele se declarou para a jurada do Silvio Santos Flor, 55. Em vídeo que também circula pela internet, o jogador e modelo se dizia louco por ela e até a convidava para sair.