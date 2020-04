Tiago Leifert se solta e dança ao vivo ao som de Dua Lipa no "BBB 20"

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da timidez, Tiago Leifert tem se soltado na apresentação do BBB 20.

No programa ao vivo da noite deste sábado (11), porém, ele arriscou alguns passos da música "Don't Start Now", de Dua Lipa.

"Eles querem que eu dance, mas eu não sei. Ta bom", disse ele antes de se soltar.

BABU DANÇARINO

Babu resolveu se soltar na festa da madrugada de sexta para sábado (11) e acabou dançando ao som de Dua Lipa com a música "Don't Start Now".

Manu, Rafa e Thelma começaram a fazer a coreografia, e o ator acompanhou.

O momento é raro no programa. Em praticamente todas as festas Babu fica mais atrás das pessoas e não costuma se jogar. Em algumas canções, porém, ele consegue se soltar mais um pouco e dança.

Até Gabigol já fez a dancinha do Babu depois do clássico entre Flamengo e Botafogo.

A festa de sexta (10) foi tensa e teve a formação do paredão antes de ela começar. Também houve brigas entre Mari e Flayslane e Thelma e Ivy.

Estão no paredão Babu, Flayslane e Thelma. Um deles sai neste domingo (12), quando será feita uma nova Prova do Líder e uma nova formação do paredão.