Tiago Abravanel revela desejo de ser pai em breve e a alegria em dublar Baldo em 'Nivis'

Os vilões da pátria amada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel, 32, não esconde sua paixão pela dublagem que leva em paralelo com a carreira de apresentador, ator e músico. Na animação "Nivis: Amigos do Outro Mundo", exibida no canal pago Disney Júnior, o ator dubla Baldo, um dos personagens do núcleo da série, que encerra a segunda temporada nesta sexta (29).

Após deixar a Globo em junho de 2019, Abravanel foi contratado pelo avô, Silvio Santos, para apresentar o reality Famílias Frente a Frente, no SBT. Ele diz que ainda espera um novo projeto na emissora, e ressalta o apoio que tem recebido para dar continuidade às dublagens.

"Já tinha essa liberdade na época em que eu trabalhava na Globo. Isso nunca foi um impedimento mesmo porque eles sabem da minha paixão por esse trabalho, e graças a Deus é sempre muito positivo. Mas é muito legal porque o SBT é uma emissora que acredita nos trabalhos focados para o público infantil, e o Disney Jr. tem essa gama de possibilidades", diz Abravanel.

Sem esconder seu carinho pelas crianças e pelo público infantil, Tiago Abravanel afirma que pretende ser pai em breve. Casado com Fernando Poli, o casal deseja aumentar a família. "Sou muito carinhoso, muito entregues às minhas relações com as crianças. Tenho sobrinhos, enfim, amo crianças. Sempre me envolvei nesse universo. Bagagens para essa relação tenho muitas" diz o ator, que ressalta a ideia de que ser pai não vem em um manual de instruções.

"Não tem regra. Você só aprende a ser pai quando você tem um filho e quem te ensina a ser pai é ele. Acredito que vou ser um pai que vai querer entender quem é essa criança, que quer brincar com ela, que quer aprender, ensinar, e poder ser o melhor por ele ou ela", acrescenta.

Desde pequeno no meio artístico, Tiago Abravanel revela que seu amor pela dublagem vem da infância, mas só em 2012 deu início à carreira. "Quando era criança eu engolia todas as animações da Disney. Talvez pelo fato de eu vir de uma família que sempre viveu no teatro. Inconscientemente eu já gostava de dublagem, e no dia em que entendi que isso era uma profissão, extremamente difícil, tive a oportunidade de dar a minha voz no filme 'Detona Ralph', [2012] não tem preço."

Abravanel também já deu voz a personagens das animações "Mogli: O Menino Lobo", "Pets: A Vida Secreta dos Bichos" 1 e 2, e também em "WiFi Ralph". O mais legal, em sua opinião, é poder ser reconhecido pelas crianças do seu convívio. "É muito maravilhoso, saber que o nosso trabalho vai ficar para sempre. Que os meus sobrinhos assistem à série e falam: 'Olha o tio Tiago é o Baldo'. É muito legal isso."

Em relação à seu convite para dublar uma série de animação na Disney, referência da indústria, não foi outra: "Aceitei na hora", diz ele, com sorriso no rosto. Questionado se um dia sonhava em atingir esta posição o ator brinca: "Olha, eu não sei se eu imaginava, mas que eu queria, queria muito. Sempre fui apaixonado pela Disney, sempre fui enlouquecido por dublagem."

'NIVIS: AMIGOS DE OUTRO MUNDO'

Direcionado para crianças em idade pré-escolar, "Nivis: Amigos de Outro Mundo" estreou no canal Disney Júnior em julho de 2019. O desenho aborda temas como, diversidade, aceitação, família e amizade. Da primeira para segunda temporada, Tiago Abravanel destaca o amadurecimento de seu personagem Baldo -um extraterrestre atrapalhado e pai de Felipe.

"Baldo vem com a bagagem de uma primeira temporada com muitos ensinamentos. Mas agora um pouco mais liberto, com menos amarras. Ele continua atrapalhado, sensível do mesmo jeito, mas com uma energia diferente, especial."

"Nivis: Amigos de Outro Mundo" é a primeira produção original da Disney que combina personagens e cenários reais com animação 3D. O desenho conta a história da família Nivis, do planeta Nivilux, cujo destino cruza com o de uma família humana ao chegar por acidente à Terra, quando sua nave se choca contra o quarto do Felipe (Vinicius Campos), um escritor e desenhista que mora com sua filha, Isabella (Lourdes Errante), na casa de seu pai, Amadeo (Gustavo Masó).