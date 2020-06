Thomaz Costa critica disputa dos pais por patrimônio adquirido com novela 'Carrossel'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Thomaz Costa, 19, famoso por interpretar Daniel na novela "Carrossel" (SBT) e por ser ex-namorado da atriz Larissa Manoela, enfrenta uma briga familiar por causa do patrimônio que conquistou ao longo de sua carreira. Desde que seus pais, Luciana Santos e Roberto Costa, optaram por se divorciar há quase cinco anos, eles tentam partilhar os bens que o jovem adquiriu.

"A forma mais justa seria que não tivesse a partilha de bens, pelo fato de não ser nada dele, e sim tudo conquistado por nós. Mas já que existe, pelo menos [gostaria de] isentar os meus patrimônios do processo dos meus pais", revelou Costa à revista Quem. "Meu pai até conversa [comigo], mas ele sente tanta raiva da minha mãe que não enxerga que eu não tenho culpa nisso".

O ator afirma que o pai saiu da casa onde ele mora com a mãe e a irmã, Livia, em 2016, por causa da lei Maria da Penha, mas definitivamente só foi se afastar em 2017. "Durante toda minha vida, eu presenciei as brigas e, hoje, estou sofrendo com algo que não é culpa minha... Estou colhendo aquilo que eu não plantei. E o pior de tudo é ver que meu próprio pai está brigando por algo que é meu", diz.

Em 2018, Costa fez um desabafo online, via Instagram, revelando que seu pai tem problemas com o uso de álcool e que já agrediu sua mãe. "Quando ele bebe, se transforma. Vejo outra pessoa", disse ele, relatando uma briga física entre os dois, que terminou apenas quando a polícia apareceu para solicitar a saída do pai do ator da casa deles.

"As pessoas me julgam e não sabem o que está acontecendo comigo", disse. "As pessoas só sabem alfinetar, sem saber que eu passo por problemas e problemas e problemas. Isso é péssimo, é horrível e acaba mexendo com a gente".