Thiaguinho manda parabéns a Fernanda Souza e afirma que ela sempre será da família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Thiaguinho, 37, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (18) para mandar os parabéns a sua ex-mulher, a atriz Fernanda Souza, 36. Na mensagem ele se declara a ela e diz que a artista sempre fará parte de sua família. "Amo você... de coração. Conte comigo!", disse ele.

"Mais um ano pra gente comemorar sua saúde. Comemorar o fato de te ter na vida. Desfrutar de sua sabedoria. Agradeço a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abençoar nossa amizade, parceria e cumplicidade!", afirmou o cantor, que completou: "Juntos ate depois do fim!".

Thiaguinho e Fernanda se separaram em outubro do ano passado, após oito anos juntos. Apesar disso, os dois continuam a se seguir nas redes sociais e já trocaram elogios e mensagens carinhosas nos últimos meses, o que já fez os fãs do casal especularem a volta dos dois.

Na época da separação, o casal disse que a relação de amor havia se transformado em amizade. No Carnaval deste ano, chegou a ser noticiado em alguns sites que Thiaguinho teria ficado com a atriz Bruna Griphão, 20. Ela, no entanto, negou e disse estar chocada com essa afirmação.