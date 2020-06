Thiago Salvático só queria tumultuar herança de Gugu', diz advogado de Rose Miriam

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nelson Wilians, advogado que representa a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam, resolveu comentar sobre a desistência de Thiago Salvático, 32, suposto ex-companheiro de Gugu, na briga pela herança do apresentador.

"Desde o início afirmei que o aparecimento repentino desse senhor só tinha a finalidade de tumultuar o processo principal, que é o reconhecimento de União Estável da viúva Rose Miriam com Gugu Liberato", escreveu Wilians, em comunicado para a imprensa nesta terça-feira (2).

O representante de Rose Miriam, com quem Gugu teve três filhos, também afirmou que Salvático provocou um "imenso desconforto a seus familiares e ir contra os desejos do próprio apresentador". "Quando vivo, Gugu nunca apresentou à família e ao seu grande público -em nenhum momento de sua vida- outra condição senão aquela revelada em inúmeras capas de revistas e reportagens, a de um homem de família heterossexual. Não tendo, agora, nada mais a comentar."

A nova reviravolta de que Thiago Salvático desistiu de brigar pela herança de Gugu, morto em novembro do ano passado, foi divulgada pelo site Notícias da TV. Segundo a publicação, os advogados de Salvático protocolou sua decisão de encerrar a disputa na sexta-feira (29), sendo o documento protocolado pelo juiz José Walter Chacon Cardoso e publicado nesta segunda-feira (1º).

Com isso, continua apenas a ação movida por Rose Miriam Di Matteo, também pelo reconhecimento de sua união estável com Gugu e pela herança deixada por ele. O apresentador deixou seus bens divididos apenas entre seus três filhos, João Augusto, 18, e as gêmeas Marina e Sofia, 15, e seus sobrinhos.

A disputa judicial deu origem a uma série de desavenças entre Rose e a família de Gugu. A mãe do apresentador, Maria do Céu, chegou a dizer que os Rose e Gugu nunca tiveram nada, mas que o apresentador dava a Rose tudo que ela queria. Ela também chegou a dizer que Rose estava destruindo a família com a disputa.

O empresário e chef de cozinha afirma que manteve um relacionamento amoroso por mais de oito anos com o apresentador e queria o reconhecimento da união estável dos dois. Salvático, que vive na Alemanha, falou pessoalmente sobre a relação que manteve com Gugu há algumas semanas, no programa Fantástico (Globo). Na ocasião, ele contou que "foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas que eu tenho muito orgulho de ter vivido".

"Posso falar, com a tranquilidade de quem conviveu mais de oito anos com ele, que o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceitos, sem julgamentos pela orientação sexual, em que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor, sem sofrer qualquer tipo de consequência", disse ele.

A reportagem tentou contato com Salvático, mas ele ainda não respondeu. Em nota enviada à coluna Léo Dias, do jornal Metropoles, ele afirmou que a desistência não significa que "abri mão do direito ao reconhecimento da união estável. No entanto, por razões de foro íntimo, prefiro não dar prosseguimento à ação neste momento".