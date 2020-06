Thelma, vencedora do BBB 20, diz que coronavírus a fez esperar para ter filhos

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer a 20ª edição do Big Brother Brasil, Thelma Assis, 35, esperava poder enfim realizar o sonho de ser mãe. Mas, ao sair do confinamento, se deparou com a pandemia de coronavírus que segue em escalada no Brasil.

Em participação do É de Casa, da Globo, neste sábado (13), a ex-sister falou sobre o adiamento da gravidez. "A maternidade sempre foi um dos meus grandes sonhos. Tenho o projeto de ser mãe biológica e também de entrar em uma fila de adoção", disse.

"Só que por conta do BBB 20, eu acabei adiando o sonho e, ao sair do reality e me deparar com uma pandemia, tive que adiar os planos mais uma vez."

Thelma, que é médica anestesista, tem participado do programa para falar sobre a Covid-19. Na última aparição, conversou com mulheres que tiveram bebês durante a pandemia e que acabaram contraindo a doença no período.

Entre os desafios sobre os quais conversou com as convidadas, surgiu, por exemplo, a impossibilidade de algumas novas mães de segurar seus recém-nascidos por causa do isolamento social.