Thelma diz que reality foi investimento de risco, mas teve 'final dos sonhos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma esteve no Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta terça-feira (28) falando sobre a sua experiência dentro do reality.

Para ela, entrar no BBB foi um "investimento de risco", já que precisou pausar seu trabalho para participar do jogo, mas que valeu a pena: "[Essa] Era a final dos sonhos", disse ela. "Porque elas [Rafa e Manu, que ficaram em 2º e 3º lugar] têm uma visão, uma sensatez... A gente se conectou de verdade".

"Me encontrei em Rafa Kalimann e Manu Gavassi [...] As duas sempre foram minhas defensoras, compraram brigas", acrescentou Thelma. "Foi muito emocionante. Agora que está caindo a ficha".

No jogo, a médica disse que não queria passar uma imagem de vitimismo ou de soberba, e sim de superação, uma vez que sua vida foi pautada em cima disto -Thelma revelou que lutou muito para conseguir uma bolsa para estudar balé clássico, para estudar medicina e, finalmente, para entrar no BBB.

"Passei como inscrita e falei 'chegou minha hora de mostrar minha história para o Brasil'", disse. "Tinha como estratégia mostrar quem eu sou de verdade, não fugir dos meus princípios, e me aproximar das pessoas por afinidade".

Daniel foi a pessoa que mais a decepcionou, além de Ivy, disse Thelma. Ela também relembrou a briga que teve com Flayslane durante o confinamento, e disse se arrepender um pouco do tom -mas que queria falar exatamente aquilo para a participante: que ela agia por conveniência. Do lado de fora, Thelma disse que não leva a briga para o lado pessoal e chegou a conversar com Flay pelas redes sociais.

A médica finalizou dizendo que teve a "sensação de dever cumprido" ao sair do reality, e em uma fala emocionante relembrou sua mãe, que a adotou quando tinha apenas três dias de vida. "Se eu falar 'mãe, vou pra lua, vou pra Nasa', ela vai me apoiar", disse. "E meu marido abraça os meus sonhos como se fossem os dele [...] Hoje ele é um vencedor junto comigo".

Por fim, ela prestou solidariedade aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus, e disse que se assustou ao perceber o tamanho da pandemia quando saiu da casa.