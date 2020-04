Thelma deve ser eliminada no paredão deste sábado, aponta enquete

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelma será a possível eliminada no último paredão do BBB 20, que acontece na noite deste sábado (25), segundo aponta enquete. A médica foi para berlinda com Babu e Rafa após perder prova que consistia em um quiz sobre curiosidades da atual edição do reality. Manu levou a melhor e garantiu vaga na grande final que acontece na próxima segunda-feira (27).

Única participante que começou o BBB no grupo Pipoca, Thelma cresceu no jogo conforme se aproximou de Rafa e Manu. Este é o quarto paredão da paulista, que foi duas vezes líder no reality.

CONHEÇA MAIS A MÉDICA

Thelma Assis, 35, trabalhava em quatro hospitais, entre eles o Hospital do M'Boi Mirim e o do Servidor Público Municipal, em São Paulo, quando decidiu dar um tempo nos plantões de até 24 horas que fazia como médica anestesiologista para entrar no Big Brother Brasil 20.

Thelminha, como é chamada pelos amigos de dentro e de fora da casa, tem sido elogiada por ser autêntica, por ter posições firmes e também por dançar muito bem nas festas --ela desfila na Mocidade Alegre há 15 anos e, eventualmente, em outras agremiações.

Criada no bairro do Limão (zona norte de São Paulo) apenas pela mãe, Thelma fez cursinho por três anos após se formar no ensino médio até conseguir passar na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Sorocaba, onde estudou sem ter que pagar mensalidade.