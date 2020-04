Thelma deve ser a eliminada em paredão do "BBB 20", aponta enquete

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate ao Covid 19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica Thelma deve ser a próxima participante a ser eliminada no paredão do BBB 20 deste domingo (12). Segundo enquete do F5, ela tem mais votos para sair de acordo com as intenções de voto.

Como líder, Ivy, que venceu prova de mini resistência e agilidade na noite anterior, votou em Thelma. Em votação aberta, a casa colocou com mais votos Flayslane.

Manu, Gizelly, Babu e Rafa tiveram empate, e a líder, que a princípio não queria que Babu fosse ao paredão, elegeu o brother para a berlinda por não conseguir votar nas meninas.

Na hora de pedir votos, Babu falou que tinha gratidão e disse que a sorte é o público. Ele desejou sorte às amigas e pediu para ficar.

Flayslane disse que também tem gratidão por ter chegado à reta final e por terem acreditado nela. E quem se identifica com ela para votar para que ela fique.

Já Thelma disse que estava sendo um autoconhecimento. Disse que errou e acertou e pediu votos.