Terror politizado, 'O Poço' ganha debate online

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a Folha de S.Paulo e o Museu da Imagem e do Som promovem um debate online sobre o filme "O Poço", do diretor espanhol Galder Gaztelu-Urrutia. O evento é gratuito e será feito a distância.

Recém-lançado na Netflix, o longa se passa em uma prisão vertical. Nela, os detentos dos andares de cima recebem mais comida, enquanto os de baixo ficam com as sobras. Alguns críticos relacionaram o filme ao contexto atual de desigualdade de abastecimento na crise do coronavírus.

"O Poço" não será transmitido pela organização do evento, mas está disponível na Netflix.

O debate, feito por vídeo, será entre o psicanalista José Canelas e o jornalista Leonardo Sanchez, repórter da Ilustrada. A mediação será da psicanalista Luciana Saddi.

Para assistir à discussão, basta acessar o canal do MIS no YouTube no dia 28 de abril, terça-feira, às 20h. O público poderá enviar perguntas ao vivo, pelo chat do vídeo.

O evento faz parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, agora promovido quinzenalmente.