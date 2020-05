'Tentei me matar inúmeras vezes', diz Lucas Lucco ao relembrar período de depressão

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 29, se abriu para seus seguidores nas redes sociais através de um vídeo em que fala sobre como o período da quarentena pode piorar o quadro de ansiedade e depressão das pessoas que já têm uma predisposição para esses problemas.

O cantor afirmou que a ansiedade, por exemplo, pode ter altos e baixos, mas que quem sofre do problema precisa se comportar "como uma criança", no sentido de pedir ajuda quando não se sente mais no controle da situação.

Relembrando um período de anos atrás, quando teve depressão, Lucco disse que conseguiu sair daquela situação se conectando com Deus. "Nenhum remédio é igual à coragem que você tem que ter para mergulhar dentro de você, encarar você mesmo e fazer uma reforma íntima, como se fosse uma casa. Você que tem ansiedade e depressão, é disso que você precisa. É uma grande oportunidade de fazer uma reforma íntima", disse.

"Foi só através da depressão que eu consegui ter isso [uma relação direta com Deus]. Hoje eu agradeço a Deus por ter tido depressão, e entendo a depressão como uma bela de uma oportunidade. Eu amei. Eu vivi os piores momentos da minha vida. Tentei me matar inúmeras vezes. Eu tenho tudo, e tentei me matar inúmeras vezes. Mas hoje, compreendo cada dia, cada sofrimento. Eu entendi a lição".