A telenovela e sua influência na sociedade é tema de podcast do MIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Museus não podem ficar parados, esperando o fim da quarentena. Por isso, o MIS (Museu da Imagem e do Som) aumentou a sua produção online. Nesta semana, os amantes de teledramaturgia podem curtir o podcast "Isso Só Acontece em Novela", que lembra os títulos mais populares da televisão e faz uma análise do impacto dessas histórias na sociedade.

"A cada episódio serão realizados estudos de casos de títulos que adentraram o imaginário nacional e, de alguma forma, refletiram as contradições do Brasil no momento em que foram exibidos", explica o jornalista e o crítico Raphael Scire, que produz o conteúdo com o roteirista Lucas Martins Néia.

O primeiro episódio "Por que falar de telenovela", já disponível, faz uma apresentação do que virá ao longo da série. A dupla ainda questiona se o formato ainda vai sobreviver em tempos de streaming e avalia se o racismo ainda é uma questão dentro desta indústria.

"Isso Só Acontece em Novela" terá oito episódios (veja o cronograma abaixo). Esse podcast vem na sequência de "Musicais no Cinema", que fez parte da exposição de mesmo nome, que ficou em cartaz no MIS até fevereiro deste ano.

Esse primeiro podcast tem entrevistas com Claudia Raia, Silvio de Abreu, Elza Soares, entre outras personalidades. "O importante [nesses programas] não era apenas exibir trechos dos musicais brasileiros, mas também gravar depoimentos exclusivos com pessoas ligadas ao gênero", conta Duda Leite, curador da mostra. O podcast tem 11 episódios, todos já disponíveis.

Com a quarentena exigida pela pandemia do coronavírus, o MIS está levando para a internet todo o conteúdo que antes era ministrado em oficinas e palestras presenciais. À princípio, todos os equipamentos culturais devem ficar fechados até o dia 10 de maio.