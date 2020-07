Taylor Swift anuncia lançamento de 'Folklore', álbum produzido na quarentena

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift, 30, pegou os fãs desprevenidos nesta quinta-feira (23). A cantora norte-americana acaba de anunciar, através das redes sociais, que vai lançar o seu 8º álbum da carreira chamado "Folklore" já nesta sexta.

O disco vai conter 16 músicas e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 1h da manhã (horário de Brasília). "A maioria das coisas que planejei para o verão não finalizei, mas há algo que não planejei e aconteceu. E essa coisa é o meu oitavo álbum de estúdio. Surpresa!", escreveu.

Segundo a cantora, a obra é fruto da quarentena durante os últimos meses em meio a pandemia do novo coronavírus. "Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões", afirmou Swift em seu Twitter.

A arte visual em preto e branco de 'Folklore' é da fotógrafa Beth Garrabrant. "Antes deste ano, provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento 'perfeito', mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve mostrá-lo ao mundo", desabafou a cantora.

Além da surpresa, Swift também vai estrear o videoclipe da música "Cardigan" em seu YouTube na madrugada desta sexta. O primeiro single de 'Folklore' foi escrito pela própria artista. A estrela pop também contou que dirigiu o clipe.

"Um milhão de agradecimentos à minha brilhante e malvada equipe de vídeos. A sessão inteira foi supervisionada por um inspetor médico, todos usavam máscaras, ficaram longe um do outro, e eu até fiz meu próprio cabelo e maquiagem [risos]", escreveu.

Vale lembrar que Taylor Swift, voz de grandes sucessos como "Blank Space" e "Shake It Off", do seu primeiro disco pop, "1989", de 2014, lançou em agosto do ano passado o álbum "Lover", vencedor da Álbum Pop Favorito do American Music Awards 2019.