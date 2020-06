Tatá Werneck se oferece para pagar boletos de seguidora após desabafo na web

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tatá Werneck, 36, surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira (22) ao se oferecer para pagar os boletos de uma seguidora que fez um desabafo sobre o isolamento social nas redes sociais. Muitos elogiaram a atitude da artista, enquanto outros também pediram ajuda.

A atriz e apresentadora havia postado em sua página no Instagram uma imagem comparando o Brasil durante a pandemia do novo coronavírus e o naufrágio do Titanic. Algumas pessoas então criticaram os julgamento em torno dos que não estão seguindo o isolamento social.

"E os boletos continuam chegando... Mensalidade escolar, aluguel, prestações do cartão (essas são minhas responsabilidades) e ninguém está nem aí se o mundo está em crise, eles querem que eu quite minhas dívidas e ponto", afirmou uma seguidora. Tatá então respondeu: "Eu quito. Mandei mensagem".

Muitos seguidores elogiaram a atriz, enquanto outros também aproveitaram para pedir uma ajudinha. "Se ela for orgulhosa e não quiser, eu quero", brincou uma fã. "A realidade brasileira é dura e eu entendo que quando você expõe sua opinião aqui tem consciência do que vivemos neste país", disse outra.

Tatá tem sido bastante crítica às pessoas que têm furado o isolamento social sem necessidade durante os últimos meses. Em abril, ela foi responsável por uma das críticas mais fortes à influenciadora fitness Gabriela Pugliesi, 33, por ter dado uma festa em seu apartamento durante a pandemia.

"Eu acho que essa atitude, ainda mais para o monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável, foi inadmissível", afirmou Tatá. "Está um caos. Minha prima médica (que pegou a doença) chega chorando em casa, porque eles já têm que escolher quem salvar."