'Tapas & Beijos' será reprisada na Globo a partir de agosto após cinco anos do fim da série

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso de crítica e de público, "Tapas & Beijos" será reprisada na Globo a partir do dia 4 de agosto. Estrelada por Fernanda Torres (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli), a série de humor terá dois episódios exibidos por semana, nas noites de terça, na faixa hoje ocupada por "Cine Holliúdy"

"'Tapas & Beijos' é um fenômeno interessante, agradou pessoas de diferentes idades e classes sociais. Muitas mulheres se identificavam com Fátima e Sueli por serem independentes, trabalhadoras, enquanto tentavam se realizar amorosamente", afirma Torres, em comunicado divulgado pela Globo sobre o retorno da série, que teve cinco temporadas e foi exibida entre 2011 e 2015.

"O programa tem um elenco incrível, histórias muito divertidas, uma direção espetacular e uma equipe de criação primorosa. Tenho certeza de que será muito bem recebido agora", complementa Beltrão.

Com redação de Cláudio Paiva e direção geral de Mauricio Farias, "Tapas & Beijos" conta a história da amizade das vendedoras Fátima e Sueli, que trabalham na Djalma Noivas -loja de noivas que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro-, e suas divertidas confusões sentimentais.

Ao longo da série, elas se deparam com as mais tumultuadas e divertidas situações envolvendo suas vidas amorosas. Quando a história começa, Fátima mantém um relacionamento com Armane (Vladimir Brichta), bom partido não fosse por um detalhe: é casado com outra mulher. Já Sueli resiste às investidas do ex-marido Jurandir (Érico Brás), que volta a procurá-la. Um pouco mais para frente, ela conhece Jorge (Fábio Assunção), o charmoso dono da boate La Conga, e se encanta por ele.