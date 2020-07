Tadeu Schmidt apaga incêndio na cozinha de casa: 'Num descuido, pode acontecer uma tragédia'

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt, 45, levou um susto na tarde de sexta-feira (3). O apresentador do "Fantástico" (Globo) contou em uma rede social que precisou apagar um incêndio na cozinha de sua casa. "Tive que usar um extintor de incêndio pela primeira vez na vida", afirmou. Passei por um dos momentos mais assustadores da minha vida!"

Segundo ele, tudo começou quando a família resolveu pedir comida fora. "Sempre botamos a comida de delivery pra esquentar de novo, como uma precaução extra contra o coronavírus", afirmou. "Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a Valentina [filha do apresentador] foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras!"

Tadeu diz que entrou em pânico e que chegou a pensar que a situação poderia sair do controle: "E se o fogo se espalhar pela cozinha?! Tem garrafas de álcool na área de serviço! E se virar um incêndio incontrolável e destruir minha casa?! Se eu pegar a vasilha pra botar lá fora vou me queimar!".

O jornalista diz que foi ele mesmo quem apagou o fogo. "Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador", disse. "Nem lembro como quebrei o lacre do extintor... Que pavor! A vida da gente tá tranquila e, num descuido, pode acontecer uma tragédia."

Depois de solucionado o problema, ele conseguiu se acalmar. "Só me resta voltar pra faxina e deixar a cozinha com quem não põe nossa integridade em risco", brincou.