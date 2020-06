Streamer cego se emociona ao testar opções de acessibilidade de 'The Last of Us 2'

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer canadense Steven Saylor publicou um vídeo nos últimos dias em que testa as opções de acessibilidade para cegos do novo jogo "The Last of Us 2", lançado nesta sexta-feira (19).

Durante o vídeo, Saylor, que é editor de mídia de um site dedicado às experiências de gamers com algum tipo de deficiência, chega a se emocionar e lacrimejar com a experiência do jogo, que já prometia mais funcionalidades para deficientes.

"Eu relutei em postar isso. Gravei minha reação quando vi pela primeira vez as configurações de acessibilidade em The Last of Us Part 2, pensando que seria um vídeo divertido para a posteridade. Eu não esperava isso. É por isso que fazemos o que fazemos", disse Saylorem seu perfil no Twitter.

"The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.

O jogo de ação e aventura também será transformado em uma série pelas mãos do criador do seriado "Chernobyl", Craig Mazin. A informação foi divulgada pela própria desenvolvedora do game, Naughty Dog, e a série ainda não tem data de estreia.

O criador do jogo, Neil Druckmann, também participará da adaptação para a TV como co-roteirista e produtor executivo. Sony Pictures e PlayStation Pictures dividem a produção.