Sthefany Brito reata casamento com empresário após seis meses de separação

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Através das redes sociais, Sthefany Brito, 32, mostrou que retomou seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, 30, com quem tinha se divorciado em outubro de 2019. A atriz publicou uma foto ao lado do companheiro nesta terça (21).

No registro, os dois aparecem juntos ao lado dos animais de estimação em clima descontraído. "A melhor foto que temos! Tentativa número 348. Embaçados, meio caindo, e todos agarrados! Nós!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e famosos comentaram a volta do casal. Entre eles, a atriz Thais Fersoza celebrou o retorno dos dois. "Muito feliz... Deus abençoe infinitamente a união de vocês! O amor sempre prevalece", registrou.

Na época da separação do casal, um pouco depois de completarem um ano de casados, a assessoria da atriz confirmou o divórcio e afirmou que tinha sido de forma amigável e em comum acordo.

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky oficializaram a união de votos em agosto de 2018, em uma cerimônia íntima e luxuosa em Montalcino, na Itália. Antes disso, eles haviam namorado por mais de sete anos e já estavam morando juntos.

Esse é o segundo casamento de Sthefany, que se separou do jogador de futebol Alexandre Pato em 2010, depois de nove meses de união. Na ocasião, ela havia largado a carreira no Brasil para morar com o marido na Itália, o que provocou algumas críticas à atriz.

Em junho de 2019, Brito resolveu falar um pouco sobre tudo o que viveu durante o processo de divórcio e separação com o jogador. A atriz disse que, se ela vivesse tudo aquilo de novo nos dias de hoje, quem a julgou é quem seria julgado.

"Apontar o dedo é tão mais fácil do que você tentar olhar com carinho para a situação, mas eu acho que, hoje em dia, essas pessoas que me julgaram seriam julgadas. Temos uma união maior, mais empatia [...] É entender antes de julgar e dar opinião", disse à reportagem.

Em sua mais recente entrevista à Folha, durante a coletiva de imprensa da novela "Amor Sem Igual" (Record), da qual Brito interpreta Donatella, a atriz afirmou estar focada no trabalho, e não na vida pessoal. Ela também comentou sobre amor abusivo, temática vivida por sua personagem nas telinhas.

"É bizarro como as pessoas acreditam que possessividade é amor. É desesperador", disse. "É a vida de muitas mulheres hoje em dia, infelizmente. É de uma importância inigualável ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, de poder mostrar, de chegar nessas meninas", completaou Brito.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as gravações do folhetim foram adiadas, e agora "Apocalipse" volta a ser rexibida no lugar de "Amor Sem Igual" por tempo indeterminado.