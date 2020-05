'Sou contra esse homem', diz Seu Jorge ao esclarecer que não é 'bolsominion'

Governo paga R$ 70 milhões em dívidas para empresas terceirizadas da saúde do Amazonas

Municípios do interior do Amazonas vão ter prioridade da Susam, diz secretária

Para compartilhar este conteúdo, utilize o link ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Portal do Holanda estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral.