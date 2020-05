Sorocaba diz que ainda não desgrudou do filho desde nascimento

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sertanejo Sorocaba, 39, falou nesta segunda-feira (18) sobre o nascimento do primeiro filho, Theo, e revelou que ainda não desgrudou do bebê desde o parto, realizado de forma natural, no domingo (17), em um hospital de São Paulo.

"A gente está muito muito feliz mesmo. Ele veio ao mundo de um parto natural, maravilhoso. Eu pude acompanhar do começo ao fim, não descolei do meu filho até agora. Ele está muito saudável mesmo, a Biah [Rodrigues] está muito bem."

O músico afirmou que não recebeu visita de familiares no hospital devido aos riscos do novo coronavírus, mas disse que tanto Biah quanto Theo devem receber alta nesta terça (19). Ele ainda falou que o nascimento de uma criança é esperança, principalmente nos tempos atuais: "Um pinguinho de esperança".

Apesar de ter apenas um dia de vida, Theo já acumula mais de 90 mil seguidores no Instagram. Primeiro filho do casal, ele nasceu com 2,850 kg. Junto desde 2018, Sorocaba e Biah anunciaram a gravidez em 13 de dezembro de 2019, dois dias antes do casamento, celebrado no haras do cantor.